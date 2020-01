Conradin Walenciak

Oranienburg (MOZ) Erika Kühnemann muss mit einer seltenen Krankheit leben. Der Austausch mit ebenfalls Betroffenen hat ihr unglaublich gut getan.

Ausgrenzung, böse Worte, generelle Ablehnung – all das hat Erika Kühnemann nicht nur einmal erlebt. Sie leidet an der unheilbaren Krankheit Neurofibromatose.

Diese äußert sich durch Flecken auf der Haut und Tumore im ganzen Körper. "Das sieht eben nicht nur gut aus", sagt die 63-Jährige. Die negativen Erfahrungen, die sie deswegen schon gemacht hat, seien teilweise schwer zu ertragen gewesen. Einmal musste sie sogar ein Schwimmbad verlassen, weil andere Gäste sich unwohl gefühlt hätten. "Wenn man dann alleine ist, kommen schon depressive Gedanken", sagt sie.

Um aber eben nicht alleine mit solchen Problemen zu sein, hat sich Kühnemann einer Selbsthilfegruppe angeschlossen. "Anfangs dachte ich, ‚Was soll ich da? Die können mir auch nicht helfen.‘ Da habe ich mich getäuscht." Mit 32 Jahren bekam sie die Diagnose gestellt, nach einer Empfehlung schloss sie sich wenig später einer Gruppe in Berlin an. "Der Austausch mit ebenfalls Betroffenen tut gut", sagt sie. Etwa 35 000 bis 40 000 Menschen in Deutschland leiden an der seltenen Krankheit.

2010 gründete Kühnemann die erste Selbsthilfegruppe für Neurofibromatose in Brandenburg. Alle vier Wochen treffen sich ihre Mitglieder in Oranienburg, unterstützen sich gegenseitig. Wie viele kommen, ist unterschiedlich. "Im Durchschnitt sind wir so um die acht Leute, insgesamt aber etwa 30." Es könnten eben nicht immer alle, zudem sei der Anreiseweg für viele auch ziemlich weit. Wer aber beim Gruppentreffen dabei sei, kann sich auf viel Abwechslung einstellen – gemeinsame Ausflüge oder sonstige Aktivitäten gehören zur Tagesordnung. "Es geht bei uns nicht darum, sich gegenseitig zu bemitleiden und zu jammern", betont die Gruppenleiterin.

Hilfestellung bei Problemen, sei aber natürlich gewünscht. "Wir geben uns beispielsweise Hinweise, welche Ärzte gut mit dieser Krankheit umgehen können, oder wie Probleme im Alltag bewältigt werden können", sagt Kühnemann. Auf dem Selbsthilfetag des Märkischen Sozialvereins am 29. Februar im Runge-Gymnasium in Oranienburg stellt sie ihre Gruppe vor, um Betroffene auf sich aufmerksam zu machen.

Hoffen auf die Forschung

"Wir haben alle Altersklassen dabei", so Kühnemann. Das liege daran, dass die Krankheit häufig schon im Kindesalter auftrete. "Das jüngste Mitglied ist acht Jahre alt."

Dr. Volker Liefring, der Chefarzt der Sommerfelder Rehaklinik, kann Selbsthilfegruppen prinzipiell auch nur empfehlen. "Die helfen enorm weiter. Gerade was die psychischen Belastungen betrifft, denen Patienten schwerer Krankheiten mitunter ausgesetzt sind." Da sich Betroffene in der Regel auch sehr intensiv mit ihrem Krankheitsbild auseinander setzen und sich viele Informationen besorgen würden, wären mitunter echte Experten in diesen Gruppen dabei.

Die Behandlung ihrer Neurofibromatose ist für Erika Kühnemann sehr anstrengend und aufwändig. Ständig müsse sie zum Orthopäden rennen, sich neue Physiotherapie verschreiben lassen. Von Operationen hat die gelernte Krankenschwester Abstand genommen. 1991 musste sie ihren Beruf krankheitsbedingt aufgeben, seitdem ist sie in der Frührente. "Man wird unter Vollnarkose gelasert. Dabei werden dann hunderte Tumore herausgeschnitten." Fünfmal hat sie das Prozedere hinter sich gebracht, inzwischen verzichtet sie darauf. "Das möchte ich nicht mehr", sagt sie.

Ihren Lebensmut hat die 63-Jährige trotz der Krankheit aber keineswegs verloren. Auch wenn es ihr Schmerzen bereitet, wenn Tumore auf Nerven oder Knochen drücken. "Wenn es mir schlecht geht, weiß ich, dass meine Selbsthilfegruppe mich auffängt. Dort haben alle Verständnis." Gemeinsam hoffen die Mitglieder, dass die Forschung irgendwann einen Glücksgriff landet. "Wir wünschen uns alle, dass es ein Medikament für uns gibt. Wir wünschen uns alle so sehr, dass wir irgendwann geheilt werden können."

Die Selbsthilfegruppe Neurofibromatose trifft sich regelmäßig jeden vierten Sonnabend im Monat. Die Gruppe kommt am 25. Januar um 11 Uhr in der Oranienburger Selbsthilfekontaktstelle (Sekis), Liebigstraße 4, zusammen.