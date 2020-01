Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Zwei Jugendliche haben am Montagabend ein Fenster der Turnhalle an der Neuruppiner Fontaneschule eingeworfen.Als einer der Jugendlichen versuchte, durch das Fenster in die Halle einzusteigen, bemerkte er offenbar, dass er bei der Tat beobachtet wird. Die beiden Jugendlichen rannten daraufhin davon. Die Polizeibeamten fanden die Täter nicht mehr. Bei der Anzeigenaufnahme stellte eine Teilnehmerin des Fitnesskurses fest, dass eine Fahrradtasche von ihrem Rad, das vor der Turnhalle angeschlossen war, gestohlen worden war. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.