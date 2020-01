Markus Kluge

Barsikow (MOZ) Zwischen 400 und 500 Liter Diesel sind in der Nacht zu Montag in Barsikow abgezapft und gestohlen worden. Der Treibstoff befand sich in einem Container mit einer Tankstelle an der Bahnhofstraße. Die Täter haben laut Polizeiangaben zum Abtransport offenbar 20 bis 25 Kanister AdBlue, was zur Abgasnachbehandlung eingesetzt wird,ausgegossen, um darin dann den Diesel einfüllen zu können. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Ob es durch das Ad Blue zu einer Umweltverschmutzung kam, wurde nicht mitgeteilt.