Markus Kluge

Flecken Zechlin (MOZ) In einem Straßengraben zwischen Rheinsberg und Zechlinerhütte ist am Montagabend ein Renault gefunden worden, der offenbar einen Unfall hatte. Wie die Polizei mitteilte, fehlte vor Ort vom Fahrer aber jede Spur. An der Anschrift des Halters des Auto trafen die Beamten schließlich auf den 36-Jährigen, der auch zugab mit dem Auto einen Unfall gebaut zu haben. Um herauszubekommen, ob der Mann fahrtauglich war, erfolgte ein Alkohol- als auch Drogenvortest. Der reagierte laut Polizeiangaben positiv auf Amphetamine und Cannabis. Von dem 36-Jährigen wurde durch einen Arzt in der Polizeiinspektion in Neuruppin eine Blutprobe entnommen.