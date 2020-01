Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Am Samstag, 18. Januar, fand in Eggersdorf die Landesmeisterschaft im karnevalistischen Tanzsport des Verbandes Berlin-Brandenburg statt. Mit am Start: der Brandenburger Karnevals-Club BKC 1964 e.V.

Wie immer sehr zeitig, nämlich um 05.00 Uhr, machten sich die Tänzerinnen mit ihren Trainerinnen und Betreuerinnen Richtung Berlin. Dort mussten als erstes die Jüngsten ihr Können zeigen. Für viele der Kinderprinzengarden war es die erste Teilnahme an einem großen Wettkampf, bei dem sich die BKCler mit 308 Punkten Platz 5 ertanzten. Anschließend waren die Junioren an der Reihe, wobei die BKC-Prinzengarde des BKC mit 391 Punkten den Landesmeistertitel erobern konnte! Die Rolandgarde sicherte sich in der Altersklasse Ü15 einen tollen zweiten Platz mit 384 Punkten, fuhr also als Vizelandesmeister heim. Ebenso die BKC-Schautanz-Crew, die sich mit ihrem "Systemfehler – Dr. Sirius vs. Computerviren" und 375 ertanzten Punkten Platz zwei sicherte. Monatelanges Training hatte dem BKC einmal mehr ein sehr erfolgreiches Wochenende beschert. Kleiner Wermutstropfen: Leider ist diesem Turnier durch den BDK (Bund Deutscher Karneval) aufgrund der geringen Starterzahlen in den letzten Jahren der Status eines geschlossenen Qualifikationsturniers zu den Halbfinals der Deutschen Meisterschaften entzogen worden. Schade für alle karnevalistischen Tanzsportler der Länder Berlin und Brandenburg.