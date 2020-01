MOZ

Bernau (MOZ) Der schnellen Reaktion eines Verkäufers ist es zu verdanken, dass für drei Diebe der Montag ein schwarzer Tag wurde. Was war passiert?

Das Trio betrat mit einem vierten Komplizen einen Telefonladen in der Berliner Straße. Während das Trio den Verkäufer in ein Gespräch verwickelte, riss der Vierte in der Zwischenzeit eines der Geräte aus der Halterung und rannte davon. Nun wollten seine Kumpel ihm hinterher. Doch geistesgegenwärtig hatte der Verkäufer in der Zwischenzeit die Tür verschlossen und die Polizei alarmiert.

Eine Überprüfung ergab: Das Trio bestand aus drei osteuropäischen Staatsbürgern im Alter von 22, 23 und 36 Jahren. Da die Jüngeren einen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie nicht länger auf der Wache bleiben. Der Älteste konnte nichts vorweisen. Er wurde vorübergehend festgenommen. Gegen ihn wird nicht nur wegen Diebstahlsverdacht ermittelt sondern auch wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts. red