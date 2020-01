BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Montagmorgen war eine 26-Jährige in der Brandenburger Neustadt mit entwerteten Kennzeichen unterwegs. Zeugen informierten die Brandenburger Polizei über das Fahrzeug. Sie hielten den Pkw kurze Zeit später in der Pauliner Straße an und stellten Auffälligkeiten fest, die auf einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein Test bestätigte diesen Verdacht. Getestet wurde positiv auf den Konsum von Amphetaminen. Die Frau muss sich nun wegen des Fahrens unter berauschenden Mittel und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.