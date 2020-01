Markus Kluge

Wittstock (MOZ) Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht in Wittstock. In der dortigen Kleinen Kettenstraße ist am Montagmorgen ein zehnjähriges Mädchen über den Fußgängerüberweg gegangen. Dabei wurde sie laut Polizeiangaben von einem schwarzen Fahrzeug erfasst. Der Wagen fuhr weiter, obwohl das Kind gestürzt war und sich verletzt hatte. Die Zehnjährige ging noch zur Schule und Lehrer informierten dann die Polizei und die Eltern über den Vorfall. Eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens von Unfallort wurde aufgenommen.