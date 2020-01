Peter Wittstock

Großderschau Aus dem Verlag des Rhinower Fotografen und Verlegers C. Oehlert stammt die Ansichtskarte mit dem Titel "Gruß aus Groß Derschau", dem einstigen Friedrichsdorf und heutigem Großderschau (jetzt zusammen geschrieben). Dass die Karte den Poststempel vom 23.08.1903 Friedrichsdorf erhielt, wird manchen Chronisten wundern. Weniger wegen des Bildes rechts, auf dem der Gasthof von Fritz Grabow abgelichtet wurde, sondern wegen der linken Aufnahme. Diese zeigt den "Bahnhof" des Ortes. Offiziell wurde die Bahnstrecke von Treuenbrietzen nach Neustadt (Dosse) jedoch erst im März 1904 in Betrieb genommen. Das stimmt. Doch schon 1902 fuhr laut Angaben von Walter Menzel zum 100-jährigen Bestehen dieser Strecke eine Feldbahn bis Rhinow. Das kleine, als Bahnhof bezeichnete Gebäude wurde zu einem wichtigen Haltepunkt auf dem nördlichen Teil der Bahntrasse. Einerseits weil die mächtige Großderschauer Kirche nur wenige hundert Meter entfernt davon ein Anziehungspunkt vieler Christen war, und andererseits weil die Entfernung zu Neies Molkerei ebenfalls nur kurz gewesen ist. Planungen für diese Nord-Süd-Verbindung reiften übrigens noch früher. In einer Beilage zum "Brandenburger Anzeiger" vom 4. Mai 1897 wurde mittels sogenannter Denkschrift die "Anlage einer normalspurigen Nebenbahn" bekannt gegeben. Um die Jahrhundertwende war ein Bahnstreckennetz geplant, dass sich von Berlin sternenförmig ausbreitete und am äußeren Rand einen Ringschluss erhalten sollte. Daraus wurde nichts. Aus wirtschaftlicher Sicht wurde der Zugverkehr Rathenow - Neustadt nach 100 Jahren Nutzung eingestellt und die Gleisanlagen abgebaut. Historisch schade, zumal anderswo Bahnstrecken zu neuem Leben erweckt werden könnten. Heute steht das Großderschauer Bahnhofsgebäude gleislos auf einem Oedlandstreifen.