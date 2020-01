MOZ

Schwedt Schwedt. Polizisten bemerkten zufällig, wie am Montagnachmittag an einem Parkplatz in der Berliner Straße Betäubungsmittel zwischen zwei Männern den Besitzer wechselten. Die Fahnder griffen zu. Bei der folgenden Kontrolle ergab sich, dass der 20-Jährige als Verkäufer fungierte und der 21 Jahre alte Mann, beide aus Schwedt, sein Kunde war. Anschließend wurde die Wohnung des Dealers durchsucht. Hier stellten die Beamten weitere Drogen sowie Utensilien zum Verkauf der Ware sicher.