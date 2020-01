Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Der Milower-Land-Bürgermeister Felix Menzel (SPD) und Ehefrau Annekathrin begrüßt und zum Foto vereint mit der Kreistagsvorsitzenden Barbara Richstein und Landrat Roger Lewandowski (beide CDU). Mehr als 300 Vertreter der havelländischen Gesellschaft, darunter Politiker, Kulturschaffende, Ehrenamtler, Feuerwehrleute etc., waren Gäste des Neujahrsempfangs des Landkreises, zu dem Lewandowski nach Semlin eingeladen hatte. Es könnte die letzte Veranstaltung dieser Art gewesen sein. Der Landrat kündigte an, über eine Alternative in Form eines Sommerfestes in Ribbeck nachzudenken. Am letzten Septemberwochenende 2020 soll es dort auf jeden Fall ein Bürgerfest geben, um 30 Jahre Deutscher Einheit mit den Havelländern zu feiern. Ferner kündigte Lewandowski einen Tag der offenen Tür an. Am 13. Juni stehen Dezernate, Ämter und Kreisgesellschaften für Besucher offen, die hinter die Kulissen schauen möchten.