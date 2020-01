dpa

Berlin (dpa) In der Nähe des Roten Rathauses in Berlin-Mitte ist eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe entdeckt worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes rückten am Dienstag an, Polizisten sperrten den Bereich um den Fundort auf einer Baustelle am Alten Stadthaus ab. Wie ein Polizeisprecher sagte, sollte die Bombe noch im Lauf des Tages entschärft werden.

Zunächst sollte nach Feuerwehrangaben ein Sperrkreis im Radius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet werden - darin befänden sich unter anderem das Rote Rathaus, der Fernsehturm und Teile des historischen Nikolaiviertels. Auch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport sowie Hotels und einige Wohnhäuser seien betroffen, hieß es.

Vor Ort wurde erwartet, dass die Polizei die weiteren Schritte festlegt. Die dortigen Experten rechneten damit, dass sich die Entschärfung bis in den Abend hinzieht. Gefunden wurde die Bombe nach Polizeiangaben gegen 11.30 auf einer Baustelle an der Grunerstraße/Jüdenstraße.