Markus Kluge

Stöffin (MOZ) Die Polizei ermittelt gegen einen Temnitzer Händler wegen Hehlerei, auf den sie bei Ermittlungen zu einem Diebstahl aufmerksam wurde. Eine 46-jährige Neuruppinerin erstattete am Montagvormittag Anzeige bei der Polizei, weil ihr in Stöffin mehrere alte Zinkwannen gestohlen worden waren. Die Wannen im Wert von rund 500 Euro standen bis dahin auf einem Grundstück. Am Nachmittag meldete sich die Neuruppinerin bei der Polizei, weil sie ihre Zinkwannen bei einem Antikhandel im Amt Temnitz entdeckt hatte. Die Wannen wurden dort zum Kauf angeboten. Polizeibeamte suchten das Geschäft auf und nahmen Kontakt zum Verkäufer auf. Er gab die Ware zurück.