Brandenburg an der Havel (BRAWO) Die Technische Hochschule Brandenburg (THB) macht in Brandenburg an der Havel studentisches Leben möglich und somit ein ganz großes Miteinander. Die THB ist das multikulturelle Zentrum der Stadt, vereint mehr als 70 Nationalitäten und Studenten aus der gesamten Republik. Warum sie nach Brandenburg gekommen sind und wie ihnen die Stadt gefällt? BRAWO stellt einige vor.Taraneh Malek stammt aus dem Iran und studiert Digitale Medien an der THB.

● Brandenburg an der Havel finde ich eine schöne kleine Stadt. An jeder Ecke spürt man die Geschichte der Stadt.

● Hier kann man besonders gut denken ;-)

● Der schönste Ort der Stadt ist für mich an der Jacobstraße. Dieses Foto habe ich im letzten Jahr von der Jacobstraße aus aufgenommen. Aber eigentlich finde ich, dass es viele schöne Orte in Brandenburg an der Havel gibt.

● Der größte Unterschied zu meinem Heimatort ist die Natur. Meine Stadt ist modern, aber hier fühle ich, dass ich in der Nähe der Natur bin.

● Typisch brandenburgisch finde ich eine bunte Stadt.

● Besuchern empfehle ich auf jeden Fall, neben den Wasserkanälen, durch die bunten Gassen zu wandern.

● An die THB bin ich gekommen, weil ich mich für ein Studium an der THB entschieden habe.

● Das Besondere an der THB sind nette Dozentinnen und Dozenten. Sie sind so hilfreich.

● Das Schönste am Studium sind die Erfahrungen aus dem Studentenleben.

● Mein Lieblingsplatz auf dem Campus ist der Hof zwischen der Bibliothek und dem Informatikgebäude.

● Für mich ist die Entscheidung, hierher zu kommen, die beste, die ich gemacht habe.