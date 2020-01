Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Wer in Hohen Neuendorf wohnt und seinen Weihnachtsbaum immer noch nicht an die Straße gebracht hat, muss sich beeilen. Denn am Mittwoch, 22. Januar, holt die AWU die abgeschmückten Tannen, Fichten und Douglasien ab. Die Bäume sollten allerdings schon bis 6 Uhr am Straßenrand sein.

In der Siedlung am Spargelfeld haben Anlieger ihre Nachbarn gebeten, die Weihnachtsbäume an die Bundesstraße 96 zu bringen. Dort ist bereits ein gutes Dutzend abgelegt worden. Einer hat sich allerdings nicht an die Bitte gehalten.