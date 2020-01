Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die Ursache für den Wohnungsbrand in der Alsdorfer Straße, bei dem eine 54-jährige Frau in der Nacht zu Sonnabend ums Leben kam, wird sich nicht nachweisen lassen. Das sagte am Dienstag Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Die mit dem Fall befassten Kriminaltechniker hätten mitgeteilt, dass es "nicht wirklich auszumachen ist, wovon das Feuer ausging", sagte Röhrs. Als mögliche Brandursachen gelten ein technischer Defekt sowie ein falscher Umgang mit offenem Feuer oder nachglimmenden Stoffen wie Zigaretten. Die Spurenlage gebe es in diesem Fall jedoch nicht her, zwischen diesen Möglichkeiten zu unterscheiden.