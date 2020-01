HGA

Hennigsdorf (MOZ) Die Hennigsdorfer SPD wird erstmals von einer Doppelspitze geführt. Die Genossen wählten Christine Freund und Udo Hoffmann am Sonntagabend zu den neuen Vorsitzenden.

Als Schwerpunkt ihrer Arbeit nannten Christine Freund und Udo Hoffmann am Dienstag in einer Pressemitteilung die verstärkte Mitgliederwerbung und -pflege sowie die Intensivierung der inhaltlichen politischen Arbeit. Was das konkret heißen wird, blieb in der Verlautbarung der SPD noch offen. "Im Rahmen der Stadtpolitik solle die die gute Zusammenarbeit mit derSPD-Fraktion im Stadtparlament fortgesetzt werden", hieß es weiter. Dazu sei die Nutzung sozialer Medien zu verbessern.

Zum Kassierer wurde erneut Werner Wangemann gewählt. Den Vorstand komplettieren Robert Barthel, Patrick Krüger, Christian H. Kuhn und Michael Mertke als Beisitzer.

Der bisherige Vorsitzende Werner Hoffmann wurde auf der Versammlung mit Dank verabschiedet.