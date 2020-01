Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Der Flashmob mit dem Theaterkollektiv "Fritzahoi", ein erster Platz beim Wettbewerb für junge Schreibende, der Siegerbeitrag zum Songcontest, Gedichtrezitationen auf dem Schulplatz, das bemalte Trafohäuschen an der Montessorischule: Das ist nur ein Teil der Beiträge, die das Evi zum Fontanejahr beigesteuert hat. Das Plakat zum Schulfest wurde von einem Fontanemotiv geschmückt, es gab die Kinovorführung "Alles Fontane" im Container auf dem Braschplatz, ein zeitgleiches Tanzprojekt, die Darstellung der Balladen John Maynard und der Brücke am Tay sowie ein Musikprojekt verschiedener Klassen im Tempelgarten.

All das ließ Schulleiterin Anke Bachmann am Dienstag beim Empfang für die Aktiven noch einmal Revue passieren. Dort ging es einerseits darum, sich für den Eifer zu bedanken, den die Schüler in Vorbereitung auf das Fontanejahr an den Tag gelegt hatten. Vor allem bedankte sich die Schule mit einem kleinen Präsent bei den Unterstützern, ohne deren Hilfe die Beiträge nicht so erfolgreich hätten ausfallen können. Denn das waren sie in der Tat. Allein in dem Kino in einem Überseescontainer auf dem Braschplatz hatten sich rund 1 400 Besucher die Schülerfilme zu Fontane angesehen.

Das Präsent war eine Stofftasche, die mit Motiven aus den einzelnen Projekten verziert war. Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) zeigte sich tief beeindruckt von dem Engagement und der Kreativität der Evischüler. "Diese Projekte werden euch noch lange begleiten", sagte er. "Das ist genau die Art von Nachhaltigkeit, die wir uns von dem Jahr erhofft haben."