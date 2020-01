MOZ

Groß Schönebeck Schorfheide. Unbekannte haben an eine Schule und eine Sporthalle in Groß Schönebeck Graffitis geschmiert. darunter befanden sich Hakenkreuze und andere verfassungsfeindliche Symbole. Es entstand ein Schaden von zirka 5000 Euro. Der Staatsschutz ermittelt. Angezeigt wurde der Vorfall am Montag.