Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Entscheidung zur Vergabe des Franz-Bobzien-Preises für Demokratie und Toleranz ist gefallen. Die von der Gedenkstätte Sachsenhausen und der Stadt Oranienburg gemeinsam zum sechsten Mal ausgeschriebene Auszeichnung soll am 18. April um 17.30 Uhr an drei Preisträger überreicht werden. Zeitgleich wird an diesem Tag an die Befreiung des Konzentrationslagers vor 75 Jahren gedacht. Erst dann werden die Gewinner auch bekannt.

Das ausgezeichnete Projekt darf sich auf 3 000 Euro Preisgeld freuen. Die Teilnehmer zweier weiterer Projekte werden zu einem Aufenthalt in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Sachsenhausen "Haus Szczypiorski" eingeladen.

Insgesamt 28 Bewerbungen waren für den Preis eingegangen. Daraus wählte eine 13-köpfige Jury die Gewinner aus, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Jurymitglieder lobten Qualität und Engagement der Projekte. Schirmherr des Preises ist Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Der Lehrer und Politiker Franz Bobzien war ab 1938 wegen seines Widerstands gegen das NS-Regime im KZ Sachsenhausen inhaftiert. Hier engagierte er sich unter schwierigsten Bedingungen vor allem für jugendliche Mitgefangene. Am 28. März 1941 kam er bei Bombenräumungsarbeiten in Berlin ums Leben.