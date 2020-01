Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Anlässlich der Gedenkfeier für Brandenburgs früheren Ministerpräsidenten Manfred Stolpe am Dienstagnachmittag in der Potsdamer Nikolaikirche wurde im ganzen Land mit Trauerbeflaggung an den ehemaligen Landesvater erinnert. Auch vor dem Schloss Oranienburg hingen die Fahnen deshalb auf Halbmast. Manfred Stolpe, von 1990 bis 2002 Ministerpräsident und von 2002 bis 2005 Bundesverkehrsminister, war am 29. Dezember im Alter von 83 Jahren gestorben. Viele Weggefährten Stolpes aus Oberhavel waren bei der Gedenkfeier zugegen.