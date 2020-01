Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Goldene Zeiten für die Besitzer von Elektrofahrzeugen sind am Dienstagmittag in Zehdenick angebrochen. In den "nächsten Tagen" können sie den Speicher ihres Fahrzeuges kostenlos auftanken.

Mit Sekt und Selters haben die Stadt Zehdenick und die Havelstrom Zehdenick GmbH die Inbetriebnahme der ersten öffentlichen Ladestation für Elektrofahrzeuge an der neuen Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof in Zehdenick gefeiert. Mit dabei war auch Bodo Berner. Der 63-jährige Elektriker ist einer von angeblich erst drei Besitzern eines rein elektrisch betriebenen Autos in Zehdenick.

Weder die Stadt Zehdenick noch die Stadtwerke Zehdenick haben derzeit in ihren Fuhrparks Elektroautos. Und so schnell wird sich daran auch nichts ändern, machten Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) und Stadtwerke-Chef Uwe Mietrasch deutlich. Mietrasch begründete die Zurückhaltung unter anderem damit, dass es bislang kein geeignetes Modell gebe, mit dem sich auch Werkzeuge transportieren ließen. Kronenberg argumentierte, dass der Energiemix derzeit noch nicht so sei, dass er klimaneutral ist. Zusammen mit der Firma Gelsenwasser, die die Mehrheit an den Stadtwerken hält, arbeite man in Zehdenick an Konzepten, wie mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen werden könne.

Das Eingeständnis, nicht auf Höhe der Zeit zu sein, trübte die Stimmung bei der Übergabe der Ladesäulen mit ihren jeweils 22 Kilowatt starken Ladepunkten allerdings nicht. Mit der Inbetriebnahme der ersten Ladesäule wolle die Stadt "mehr Elektromobilität in Zehdenick ermöglichen", sagte Kronenberg. Und es werde sicherlich nicht die letzte Ladestation sein, die in Zehdenick in Betrieb genommen werde.

Komplizierte Abrechnung

24 600 Euro hat die Ladestation gekostet, ein Teil davon waren Fördermittel. Auftraggeber war die Stadt Zehdenick, Auftragnehmer die Firma Gartenbau Gerth, die wiederum die Firma Elektro-Frank in Zehdenick damit beauftragt, das Vorhaben zu realisieren.Von der Auftragsvergabe im Mai bis zur Fertigstellung am 13. Juli 2019 vergingen zwar nur zwei Monate, aber damit begannen die Probleme, die erst in mühevoller Kleinstarbeit gelöst werden konnten.

Denn zwischenzeitlich habe der Gesetzgeber verfügt, dass die Abrechnung zwingend in Kilowattstunden (kwh) zu erfolgen habe und nicht mehr nach der Ladedauer, wie oftmals üblich. Das stellte den Hersteller beziehungsweise die Firma, die die Software der Ladestation geliefert hatte, vor riesige Probleme, die aber Ende vergangenen Jahres gelöst werden konnten, wie Mietrasch berichtete. Das habe nun den Vorteil, dass die Havelstrom Zehdenick das eigentliche Medium, also den Strom, abrechnen könnte. Die Anlage in Zehdenick sei damit bundesweit eine der ersten, die die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Bis auf die zweite Stelle hinterm Komma kann der geladene Strom nun angezeigt und abgerechnet werden. Wenn die Testphase in paar Tagen abgelaufen ist, kostet die Kilowattstunden immerhn 40 Cent und damit noch mal einiges mehr, als an der Steckdose zu Hause. Mietrasch begründet den hohen Preis mit den Kosten, die die Betreibung der Ladestation verursacht. Bezahlt wird über ein Kartensystem, das die Stadtwerke nicht selbst herausgeben. "Be Energis Community" heißt das Kartensystem, dem sich die Stadtwerke angeschlossen haben.