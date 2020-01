MOZ

Letschin (MOZ) Unbekannte haben am vergangenen Wochenende eine Leiter an einen Schuppen eines Kita-Gebäudes in der Parkstraße in Letschin gestellt.

Offenbar kletterten sie hinauf, gelangten aber nicht ins Gebäude, so die Polizei. Nach einem ersten Überblick fehlt der Kita ein Handwagen.