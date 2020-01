Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Künftig dürfen Radfahrer selber entscheiden, ob sie auf der Clara-Zetkin-Straße in Birkenwerder fahren wollen oder doch lieber den Radweg an der B 96 a nutzen. Die Anordnung gilt für beide Richtungen. Das teilte Bauamtsleiter Jens Kruse auf der jüngsten Sitzung des Ortsentwicklungsausschusses mit. Wann die Schilder, die derzeit noch auf die Benutzungspflicht hinweisen, abgeschraubt werden, steht noch nicht fest. Kruse erwartet allerdings noch eine Stellungnahme des ADFC-Ortsverbands. Die sei aber noch in Arbeit, teilte Sprecher Andreas Blaschke mit.

Der ADFC hatte in der Vergangenheit immer wieder auf die prekäre Situation für Radfahrer an der B 96 a hingewiesen. Der Radweg sei viel zu schmal und an vielen Stellen vor allem für Autofahrer uneinsichtig. Als Beispiele wurden die Bahnbrücke genannt, aber auch die Rathauskreuzung.

An der Brieseallee hat die Verkehrsbehörde nach Angaben von Jeanette Haßfeld vom Bauamt Birkenwerder jetzt angeordnet, dass bergab auf Höhe der großen Eiche eine Haltelinie aufgebracht wird. Damit wird eine wichtige Forderung der ADFC-Ortsgruppe erfüllt. Dort werden Radfahrer von abbiegenden Autofahrern oft übersehen. Offen ist ebenfalls noch, wann die Maßnahme umgesetzt wird.