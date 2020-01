MOZ

Fürstenwalde (MOZ) In einer Sackgasse endete am Montagmittag die Flucht eines 37-jährigen VW-Fahrers vor der Polizei. Zeugen hatten gemeldet, dass in der Frankfurter Straße ein Auto mehrmals mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch die Frankfurter Straße gefahren sei. Die Haltekelle der Beamten ignorierte er und fuhr davon. Am Ende der Straße Fuchskörnung jedoch war die Autofahrt zu Ende – und auch sein Fluchtversuch zu Fuß scheiterte. Bei der ersten Vernehmung stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht nur angetrunken, sondern offenkundig auch gesundheitlich angeschlagen war. Der Mann wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.