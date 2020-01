Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Da geht noch etwas! Am Montagabend hat im Rahmen des Hütte-Konzert-Sommers die Versteigerung eines von Jürgen Drews signierten T-Shirts begonnen. Das Höchstgebot bis Dienstagabend lag bei 160 Euro teilte, Stefan Reschke, der Veranstalter des Konzert-Sommers und Initiator der Versteigerung mit. Das Geld, was durch das T-Shirt eingenommen wird, kommt der Jugendfeuerwehr in Eisenhüttenstadt zugute. Weitere Gebote sind möglich unter der E-Mail-Adresse: info@party-reschke.de sowie auf der Facebook-Seite "Hüttekonzertsommer".