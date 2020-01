Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Als Träger von Kindertagesstätten und der Kindertagespflege haben der Landkreis Oberhavel und die Stadt Fürstenberg bestimmte Zuständigkeiten und Pflichten. Die Laufzeit eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zu diesem Zweck endet am 31. Dezember dieses Jahres.

In einem neuen Vertrag sollen die Zuständigkeiten auf "neue Füße" gestellt werden, erläuterte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) während der jüngsten Beratung des Sozialausschusses. Bislang würde eine "bürgernahe Dienstleistung vor Ort" angeboten. Würde die Hoheit ausschließlich beim Kreis liegen, so sei die Stadt lediglich Zuarbeiterin bei der Bedarfsplanung. Die Folge wäre eine steigende Kreisumlage. Der Ausschuss empfahl den Beschlussvorschlag, so dass die Stadtverordneten für die Absichtserklärung grünes Licht geben können.

Offene Fragen bleiben

Allerdings sieht die Stadtverwaltung im Rahmen der Absichtserklärung noch offene Fragen und einen Bedarf an Verhandlungen. "Es wird davon ausgegangen, dass diese Punkte unabhängig von der Absichtserklärung noch verhandelt werden", heißt es in dem Beschlusspapier.

Im Einzelnen sieht der Vertragsentwurf vor, dass die Bedarfsplanung vom Landkreis erstellt und fortgeschrieben wird – wobei auch Fürstenberg zuarbeiten solle. Über Klageverfahren und Widersprüche gegen Verwaltungsakte der Kommune befindet der Landkreis. Auch die Betriebserlaubnis von Einrichtungen der Kindertagespflege soll der Landkreis prüfen und.

Im Gegenzug obliegt es der Stadt Fürstenberg, den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz zu prüfen sowie den Bescheid zu erteilen.