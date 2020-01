Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Bodenständig und ehrlich schmeckt Oberhavel auf der Grünen Woche. Es gibt Gulaschsuppe, frische Waffeln mit Blaubeeren, Fenchelsalamie und Wildschinken. Auch musikalisch hebt der Kreis am Dienstag nicht ab. Die Oranienburger Jagdhornbläser und der immer gut gelaunte Ronny Heinrich ziehen die Zuhörer in die Brandenburghalle 21a. So wie das Rentnerehepaar Regina und Hartmut Zedler aus Großräschen (Landkreis Oberspreewald-Lausitz).

Messeerfahren wie sie sind, haben sie ihre Jacken an der Garderobe abgegeben, was wirklich jedem Besucher nur zu empfehlen ist, weil es so gemütlich warm in den großen Hallen ist. "Wir waren erst in Sachsen und wollen jetzt in Brandenburg essen", sagt Regina Zedler und bestellt sich am Oberhavel-Stand eine heiße Suppe. Dann geht ihre Reise für sie weiter durch die verschiedenen Bundesländer und Regionen, die sich auf der 85. internationalen Grünen Woche vorstellen.

Wollen sie alles sehen, haben sie noch viel vor. Allein Brandenburg hat aber 70 Anbieter, insgesamt sind es 18 000 Aussteller aus 72 Ländern, die zehn Tage lang ihre Produkte präsentieren. "Wir suchen nach Blumen, die auch eine lang anhaltende Trockenheit überleben", sagt Regina Zedler.

Die Aussteller aus dem Landkreis Oberhavel haben anstrengende Messetage vor und hinter sich. "Wir verdienen nichts daran. Aber wir zeigen uns und repräsentieren stolz den Landkreis und unsere regionalen Produkte", sagt Rhinlandfleischer Stephan Ranft, womit er auch die Stimmung seiner Ausstellerkollegen ziemlich genau trifft.