Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Das für Teile der See­allee in Müllrose vorgesehene Angelverbot am Ufer des Großen Müllroser Sees ist vom Tisch. "Es werden am Ufer des Sees keine Schilder aufgestellt, auf denen ein Angelverbot verkündet wird", bestätigt Lutz Christoph, Vorsitzender des Müllroser Anglervereins 1949. Gemeinsam mit der Amtsverwaltung Schlaubetal sei eine andere Lösung gefunden worden. "Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir hier keine Verbotsschilder auf der Seepromenade möchten – das wäre auch nicht gut für den Tourismus."

Ein Angelverbot werde nicht erlassen, auch nicht beschränkt auf bestimmte Tageszeiten. "Unsere Lösung sieht so aus: Auf den Angelscheinen, die für den See verkauft werden, ist ab sofort vermerkt, dass das Aufstellen von Wetterschutzeinrichtungen in den Bereichen Seeallee und Mixdorfer Straße untersagt ist", informiert Lutz Christoph. "Das Angeln an sich bleibt erlaubt – wer möchte, kann das auch künftig auf der Seepromenade und in allen anderen Bereichen machen." Die sogenannten Angelzelte und auch die großen Angelschirme dürften dort aber nicht mehr aufgestellt werden.

SVV wollte Verbot beschließen

"Beschluss über das Angeln im Bereich des Großen Müllroser Sees", war im Herbst vergangenen Jahres eine Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung (SVV) überschrieben. Die SVV beschließe, "das Angeln im Bereich des Großen Müllroser Sees vom Mühlenrad bis zum derzeitigen Seglerstützpunkt ordnungsrechtlich zu untersagen", hieß es in der Vorlage. Hintergrund waren Beschwerden über Belästigungen durch Angler mit Zelten und anderer Ausrüstung auf der Seepromenade und in der Seeallee sowie über dort hinterlassenen Müll. Der Hauptausschuss hatte sich dann aber dazu verständigt, vor einem Verbotsbeschluss das Gespräch mit den Anglern zu suchen.

Die Mitglieder des Anglervereins 1949 seien über die gefundene Lösung bereits informiert worden, so Christoph Lutz.