Brian Kehnscherper

Rheinsberg (RA) Drei junge Männer, die wegen des Abbrennens von Wahlplakaten beziehungsweise der Beihilfe dazu vor Gericht standen, sind wieder in die Rheinsberger Feuerwehr aufgenommen worden. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler), dessen Plakate betroffen waren, ist gegen diese Entscheidung der Wehrführung.

Zwei der jungen Leute hatten damals vor dem Neuruppiner Amtsgericht die Brandstiftung gestanden. Sie waren zu 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Der Dritte musste wegen Beihilfe 30 Arbeitsstunden ableisten. Er ging allerdings am Landgericht Neuruppin in Berufung. Das Verfahren wurde gegen eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro eingestellt. Damit ist er nicht rechtskräftig verurteilt. Das Trio war wegen der Vorfälle von der Feuerwehr ausgeschlossen worden.

Bereits am 28. November vergangenen Jahres hatte die Wehrführung Schwochow in dessen Büro darüber in Kenntnis gesetzt, dass die drei wieder aufgenommen werden. Schwochow ist damit nicht einverstanden. Die Personalie wurde am Montagabend im Bauausschuss öffentlich, weil der Abgeordnete Christian Monté (BVB/Freie Wähler) sie kritisch ansprach. "Meine Auffassung ist, dass jemand, der Brand stiftet oder daran beteiligt ist, kein Mitglied der Feuerwehr sein kann. Die Wehrführung sieht das anders", kommentierte Schwochow das Thema im Nachgang der Sitzung.

Als Träger des Brandschutzes ist der Bürgermeister für Eintritte in die Feuerwehr zuständig. Austritte behandelt Stadtbrandmeister Fred Kubal. Schwochow lässt nun rechtlich prüfen, ob er bei Wiedereintritten zu fragen ist. "Ich muss zugeben, das ist eine Belastung im Verhältnis zwischen Bürgermeister und Wehrführung", so Schwochow. Ohnehin ist der Verwaltungschef in Teilen der Feuerwehr unbeliebt. Unabhängig von privaten Zerwürfnissen ist Schwochow bemüht, auf sachlicher Ebene gut mit den Brandbekämpfern zusammenzuarbeiten.