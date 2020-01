Steffen Kretschmer

Oranienburg (Moz) Irgendwie hat es Jörg Meier kommen sehen. "Ich habe so etwas erwartet", sagt der Schiedsrichter, der mit dem Turnierende um den Pokal der Stadt Oranienburg am vergangenen Freitagabend plötzlich einer Schlägerei gegenüber stand. Der Unparteiische hatte gerade die letzte Partie des Abends zwischen dem gastgebenden OFC Eintracht II und dem TuS II beendet, als es auf dem Parkett der MBS Arena heftig zur Sache ging. "Die Hupe ertönte und in meinem Rücken gab es auf einmal Tumulte. Wie es losging, habe ich nicht gesehen. Daher kann ich auch nicht sagen, wer was zuerst gemacht hat", so Jörg Meier. "Es ging alles sehr schnell."

Die TuS-Reserve hatte sich zum Abschluss des Turniers mit 2:1 gegen den OFC Eintracht II durchgesetzt und damit ungeschlagen den Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Die Konstellation, genau dieses Duell zum Ende anzusetzen, bezeichnet Meier im Nachhinein als "ungünstig. Es ist nun mal ein Derby. Im Modus jeder gegen jeden, wird es zum Schluss eben immer hektischer, wenn es noch um etwas geht".

Drei Zeitstrafen musste Meier in dieser finalen Partie beider Stadtrivalen aussprechen. Provokationen habe es schon vorher gegeben. "Dann war die Stimmung zwischenzeitlich richtig aufgeheizt. Danach haben sich aber alle irgendwie wieder eingekriegt."

Das allerdings nur, bis die Schlusssirene ertönte. Ein sportgerichtlichtes Nachspiel wird die handfeste Auseinandersetzung zwischen den Spielern der beiden Kreisstadtteams allerdings wohl nicht haben. Dafür hätte der Schiedsrichter einen Sonderbericht anfertigen müssen. "Dafür hätte ich aber Rote Karten geben müssen", klärt Jörg Meier auf. "Und diese kann ich wiederum nur verteilen, wenn ich alles klar sehe. Das habe ich nicht."

Für Jörg Meier ist das, was passierte, abgehakt. Er sagt aber auch: Es sei ein Turnier gewesen, dass während der Spielzeiten nahezu komplett fair abgelaufen sei, bei dem allerdings nun die negativen Dinge in Erinnerung blieben.