Ines Weber-Rath

Petershagen (MOZ) Die Kinder, ihre Eltern und die Betreuerinnen aus der Petershagener Kita "Die kleinen Strolche" stehen in den Startlöchern: Sobald der Termin für den Baustart steht, beginnt das Kisten-Packen. Denn die Tage des alten Kita-Hauses sind gezählt.

Die nach dem Krieg ausgebaute ehemalige Scheune hinter der alten Dorfschule, dem heutigen Gemeindehaus, in der sich seit 59 Jahren die Kita befindet, wird abgerissen. "Die kleinen Strolche" bekommen einen Neubau.

Die Rede sei von einem Baubeginn im Juni, sagt Kita-Leiterin Anke Marggraf. Sie, die den Kindergarten von Kindesbeinen an kennt, sehnt den Neubau herbei. Das alte Haus "entspricht heutigen Anforderungen einfach nicht mehr", weiß Marggraf.

Nicht umsonst hat die Arbeitsschutz-Inspektion schon vor Jahren interveniert: Dass die Kinder über einen Absatz in die Küche und durch diese hindurch in den hinteren Gruppenraum müssen, ist ebenso wenig Standard wie die alten Sanitäranlagen, zu niedrigen Räume und einiges mehr.

Der Neubau in L-Form, den sich die Gemeinde Zeschdorf und das Land Brandenburg zusammen mehr als eine Million Euro kosten lassen, wird auch für die Betreuerinnen der "kleinen Strolche" – derzeit sind es vier – endlich bessere Bedingungen bringen. Sie sollen ein eigenes WC und eine Umkleide, die Kita-Leiterin ein Büro bekommen. Bislang gibt es nur einen Schreibtisch im Gruppenraum an der Küche.

Das häufige An- und Ausziehen der Kinder für das Hin und Her zwischen der Kita und dem gegenüberliegenden Gemeindehaus, wo sich der Schlaf- und Sportraum sowie die Sauna befinden, wird entfallen. Die Sauna wird in den großen Waschraum des Neubaus integriert.

Die Entscheidung für den Neubau war für die Zeschdorfer Abgeordneten folgerichtig. Denn die Petershagener Kita ist beliebt, wie ihre Auslastung zeigt: Derzeit sind 22 der 25 Plätze belegt. "Die Eltern schätzen die familiäre Atmosphäre, die Naturverbundenheit und unser Kneipp-Konzept", sagt Anke Marggraf. Seit 2013 ist die Einrichtung anerkannte Kneipp-Kita.

Der Neubau, in dem es nicht nur einen großen Windfang für Kinderwagen, eine große Garderobe, einen Bewegungsraum und eine kleine, separate Kinderküche geben soll, ist für eine Kapazität von 34 Kindern geplant.

Der vor Kurzem erst für rund 100 000 Euro neu gestaltete Spielplatz hinterm Kita-Haus fällt dem Neubau nicht zum Opfer. Für das "L" müssten lediglich einige Spielgeräte umgesetzt werden, sagt die Kita-Leiterin.

Sie freut sich auf die besseren Bedingungen für die pädagogische Arbeit mit den "kleinen Strolchen", bei der auch der generationsübergreifende Aspekt eine große Rolle spielt. So haben die Kita-Kinder ihre Großeltern beim Oma-Opa-Tag im vorigen Jahr nach Kneipp-Art mit Heilerde an den Händen behandelt, haben mit Döbberiner Senioren gebastelt und am Nikolaustag vor Eltern und Großeltern ein Märchenspiel vorgeführt.

Die Petershagener Kita pflegt Kontakte zu heimischen Landwirten. So führte ein Ausflug im vorigen Jahr in die Lietzener Entenfarm. Und im Herbst haben "Die kleinen Strolche" beim Petershagener Bauern Jürgen Conrad Kartoffeln geerntet. Das habe selbst den Kleinsten Riesenspaß gemacht, erinnert sich die Kita-Leiterin. "Und unsere Kinder wissen jetzt, wo die Knollen wachsen, die sie so gerne essen."

Die größte, bislang ungeklärte Frage ist die nach dem Ausweichquartier für "Die kleinen Strolche" während der Bauphase. Den Antrag fürs Gemeindehaus habe das Landesjugendamt noch nicht entschieden, so Anke Marggraf. Von der Idee, die Kinder auf andere Einrichtungen im Amtsbereich Lebus zu verteilen, halten die Kita-Leiterin und ihre Kolleginnen nichts.