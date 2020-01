Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadtverwaltung sieht sich nicht in der Lage, das von den Stadtverordneten beschlossene Sparziel für die Stadtbibliothek zu realisieren. So soll die Einrichtung ab dem Jahr 2022 nur noch einen Zuschuss von 350 000 Euro erhalten.

"Wir sehen derzeit keine Möglichkeit", sagte Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice, jüngst im Ausschuss für Kultur und Sport. Einzige Stellschraube sei, weiter an den Personalkosten zu sparen. Für Martina Harz ist das aber keine Option: "Kosten und Leistungen stimmen dann nicht mehr." Die Öffnungszeiten müssten dann noch weiter eingeschränkt werden. Darüber hinaus, so stellte es die Fachbereichsleiterin dar, müssten die Lese- und Literaturförderung reduziert werden, ebenfalls die Kooperationsverträge mit Schulen und Kitas.

Derzeit werden in der Bibliothek 244 000 Euro für Personalkosten aufgewendet, ein Posten, der durch Tariferhöhungen in den kommenden Jahren stetig steigen wird. In der Vergangenheit gab es noch Hoffnung, dass über die Miete wesentliches Einsparpotential gehoben werden kann. So soll, so hatten es die Stadtverordneten auch beschlossen, ab 2022 statt zwei nur noch eine Etage im Linden-Zentrum genutzt werden. Allerdings halbiert sich dadurch die Miete nicht, weil der Vermieter gleichzeitig den Mietzins erhöhen würde. Statt bisher 127 000 Euro jährlich würden dann nur noch 93 000 Euro jährlich anfallen. Dazu kommen noch Sachleistungen, wie Medienbeschaffung. Kosten von gegenwärtig 202 000 Euro stünden dann 147 000 Euro gegenüber.

Hohe Umbaukosten

Martina Harz wiederholte auch noch einmal, was sie schon in anderen Ausschüssen gesagt hatte. Wenn die Bibliothek nur noch eine Etage nützt, dann sei das mit einem Umbau verbunden, den die Stadt bezahlen muss. Die Fachbereichsleiterin nannte Kosten von 250 000 bis 300 000 Euro, die allerdings grob geschätzt seien. Dazu kommen rund 100 000 bis 150 000 Euro für den erforderlichen Umzug der Medien in einen Zwischenstandort sowie für eine teilweise Neuausstattung. Wobei, auch das wurde deutlich: Welche Variante für den Fortbestand auch gewählt wird, es muss sowieso in die Ausstattung investiert werden. Martina Harz sprach von einer Neuausstattung mit Bibliotheksmöbeln und -technik.

Sie betonte auch noch einmal, dass es kein kommunales Objekt gebe, in das die Bibliothek umziehen könnte, um Mietkosten zu sparen. "Wir haben ein solches Objekt nicht." Zumal auch in diesem Fall investiert werden müsste.

Ernüchternde Zahlen

"Die Zahlen sind sehr ernüchternd", erklärte Marina Marquardt (CDU). "Wir treten auf der Stelle." Trotzdem setzt sie sich vehement für den Erhalt der Einrichtung ein. Oliver Kuppinger (Bündnis 90/Die Grünen) beklagte die einseitige Schröpfungspolitik bei der Stadtbibliothek. Lars Ettmeier (Bürgervereinigung Fürstenberg (Oder)/Piraten) ging derweil unter dem Eindruck der neuen Zahlen einen Schritt weiter. "Ich bin sehr dafür, die Bibliothek am Leben zu erhalten, aber nicht zu diesem Preis." Er verwies darauf, dass die Stadt weiter schrumpfe. Egon Niemack (AfD) rieb sich an dem Standort und die Kosten dafür. 3,6 Millionen Euro habe die Stadt in den vergangenen 20 Jahren dafür gezahlt. Er kündigte an, dass seine Fraktion auf Grundlage der neuen Zahlen zur nächsten Stadtverordnetenversammlung im Februar einen eigenen Vorschlag unterbreiten werde.