Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Unter dem Motto "Neue Wege" hatte die Kreisstadt in das Kulturhaus geladen. Zum Neujahrsempfang waren neben den Stadtverordneten und Vereinsvertretern auch Gäste aus den Partnerstädten Miedzychod und Kostrzyn gekommen. Die Landtagsabgeordneten Bettina Fortunato (Linke) und Kristy Augustin (CDU) wurden ebenso wie Landrat Gernot Schmidt (SPD) als Ehrengäste begrüßt.

Bürgermeister Jörg Schröder bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben. Falk Angrick, Lars Treptow und die Firmen Brand und Maaß hatten dafür gesorgt, dass die Hektik, die im Zusammenhang mit dem Betreiberwechsel des Kulturhauses entstanden war, nicht spürbar wurde. Mit seinem Ausblick auf 2020 und somit den Start in die "Zwanziger Jahre skizzierte Schröder die Herausforderungen. Ein Höhepunkt wird bereits am 18. April die unter dem Titel "Nie wieder Krieg" stehende Veranstaltung zum 75. Jahrestag der Befreiung sein. Zur Verwaltungsstrukturreform erklärte der Bürgermeister, dass es darum geht, die Zusammenarbeit in der Region weiter zu vertiefen und Egoismen abzubauen.

Bei einer Power-Point-Präsentation rief Schröder die wichtigsten investiven Vorhaben auf. Dabei geht es beim Brandschutz um die Anschaffung eines neuen, 500 000 Euro teuren Einsatzfahrzeuges. Im Bereich Altes-Kaufhaus-Quartier werden die Parkplätze neu gestaltet. Für das noch unansehnliche Alte Meldeamt gebe es nun einen Investor, der das Objekt ansprechend gestalten werde. Auf dem neun Hektar großen Areal des einstigen Kreisbaubetriebes werden in den kommenden Jahren 295 Wohnungen entstehen.

Bilderstrecke Neujahrsempfang 2020 in Seelow Bilderstrecke öffnen

Die Kreisstadt investiert zudem weiter in die Kinderbetreuung. Der Hort bekommt mit einem Anbau 40 Plätze mehr und im ehemaligen Jobcenter wird für 1,8 Millionen Euro eine neue Kita mit 125 Plätzen entstehen. Zum Schuljahresbeginn 2021 soll sie fertig sein. Für den Schulsport wird eine neue Dreifelderhalle am Sender gebaut. Die Pläne für das sechs Millionen Euro teure Vorhaben werden erstellt. Auch eine Skaterbahn soll dort entstehen. Die Grund- und die Oberschul-Turnhallen werden zur jeweiligen Aula umgebaut. Für die Kulturarbeit in der Stadt stellte der Bürgermeister die Idee eines Eigenbetriebes Jugend und Kultur vor, der die Verwendung der jährlich rund 800 000 Euro für freiwillige Aufgaben transparenter machen soll.

Landrat Gernot Schmidt hatte lobende Worte für die Stadt. Beispiel für die gute Entwicklung sei die Kaufhaus-Sanierung. In Bezug auf den 75. Jahrestag des Kriegsendes mahnte er einen unverklärten Blick auf die Geschichte an. Die Sieger des Krieges hätten den Deutschen die Würde gelassen, ihr Land aufzubauen. Also denjenigen, die die Würde der überfallenen Völker vernichten wollten. Deshalb sei es wichtig, dass auf den Seelower Höhen am 15. Mai die Leningrader Sinfonie erklingt. Mit Blick auf die Verwaltungsreform schätzte der Landrat ein, dass es mehr darauf ankomme, wie regiert wird und weniger, wer verwaltet. Großen Beifall gab es für Gernot Schmidt, als er versicherte, dass der Kreis das Krankenhaus Seelow erwerben und betreiben werde.

Herzlichen Beifall gab es auch für Benjamin Zieger, Philipp Lenz, Isabel Bresch und Annabelle Plessow, für die Tanzschule Gertitschke aus Fürstenwalde, die Kinderchorschule Seelow und den Erwachsenenchor "Einfach Singen". Sie bestritten das Kulturprogramm.