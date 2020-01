MOZ

Strausberg Unter dem Motto "Komm, wir pflanzen einen Baum!" möchte die Stadt im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Aktive Stadtzentren" private Grundstückseigentümer in den Sanierungsgebieten Stadtkern und Stadtmauerumfeld dazu anregen, auf den Innenhöfen und in den Gärten der Altstadt Bäume zur Verbesserung des Klimas zu pflanzen. Die Hälfte der Kosten für den Erwerb und das Pflanzen der Gewächse wird aus den Städtebaufördermitteln getragen. Je Grundstück können maximal 250 Euro Förderung – bei Gesamtkosten von 500 Euro – ausgezahlt werden, wie Stadtsprecherin Caroline Haitsch-Berg informiert. Zuwendungsfähig seien nur Grundstücke in den oben genannten Bereichen.

Förderungen würden in den Jahren 2020 bis 2022 ausgereicht, in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Mittel. Jeder Zuwendungsempfänger verpflichte sich zur Pflege der gepflanzten Bäume. Förderanträge könnten während der Pflanzzeit zwischen Oktober und Mai formlos bei der Stadtverwaltung gestellt werden. Mit beiliegen muss ihnen der Kostenvoranschlag eines Gartenbaubetriebes oder -marktes sowie die Angabe, um welches Grundstück es sich handelt. Förderfähig seien heimische, aber auch hitzeverträgliche nicht heimische Laub- und Obstbaumarten.

Mehr Infos gibt es auf der Seite www.stadt-strausberg.de unter Neuigkeiten. Die Pflanzliste ist unter der Adresse ­https://bit.ly/2RbPGGY zu finden.