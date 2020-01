Sicherheit hat Vorfahrt: Insgesamt hat die Stadt 25 Videokameras im Fahrradparkhaus am Bernauer Bahnhof installieren lassen, um Diebstählen vorzubeugen. © Foto: Sergej Scheibe

Stark nachgefragt: Das Bernauer Fahrradparkhaus wird vor allem von vielen Pendlern genutzt. Es liegt direkt am Bernauer Bahnhof und bietet mehr als 500 Stellplätze. Diese können kostenlos genutzt werden. © Foto: Sergej Scheibe

Christian Heinig

Bernau (MOZ) Vom ökologischen Aspekt her betrachtet ist das Bernauer Fahrradparkhaus ein absolutes Vorzeigeprojekt für die Stadt. Statt mit dem Auto kommen vielen Pendler und Ausflügler mit dem Drahtesel zum Bahnhof, stellen ihn dort witterungsgeschützt ab und haben nur noch ein paar Schritte zum Zug. Klimafreundlicher geht es nicht.

Das Problem ist: Wenn sie später von der Arbeit, von Freunden oder vom Sport zurückkehren, ist es in letzter Zeit immer öfter vorgekommen, dass ihr Fahrrad nicht mehr im Parkhaus stand. Es war weg. Gestohlen. Immer wieder haben MOZ-Leser von solchen Diebstählen berichtet.

Genaue Zahlen folgen im März

Und die Polizei bestätigt diese Zunahme. "Verglichen mit dem Vorjahr ist ein Anstieg der Fahrraddiebstähle in der Stadt Bernau zu verzeichnen", sagt Sprecher Roland Kamenz von der Polizeidirektion Ost. Allerdings sei dies kein Einzelfall, dieser Trend gelte für die gesamten Bereich der Polizeiinspektion Barnim.

Konkrete Zahlen kann Kamenz noch nicht nennen, weil ihm da die Hände gebunden sind. Denn es läuft so: Auskünfte zur Polizeilichen Kriminalstatistik können in Brandenburg für 2019 erst dann getroffen werden, wenn diese offiziell durch den Innenminister bei einer Pressekonferenz präsentiert worden sind. Und das wird wohl erst im März passieren. Dennoch lässt allein schon die Aussage von Kamenz, dass es eine Zunahme gab, aufhorchen. Immerhin hatte es zuvor bei den Diebstählen einen Rückgang gegeben. Lag die Zahl 2016 noch bei 225, waren es 2017 "nur" noch 187 Räder, die gestohlen wurden. Im Jahr 2018 verschwanden dann 188 Räder.

Nun also wieder ein Anstieg. Auch im neuen Jahr gab es schon die ersten angezeigten Diebstähle im Fahrradparkhaus bei der Polizei, drei an der Zahl.

Das Problem ist aber nicht nur die Zunahme der Diebstähle, ein Problem ist auch, dass die Räder meist nie wieder auftauchen. "Oftmals gibt es nach einem Fahrraddiebstahl nur wenige Ermittlungsansätze, so dass die Aufklärungsquote in diesem Deliktsbereich gering ist", so Polizeisprecher Kamenz. Daran ändert offenbar auch nichts, dass im Fahrradparkhaus seit 2014 insgesamt 25 Kameras alle Stellflächen rund um die Uhr überwachen.

Diese Kameras seien zwar "sinnvoll", so Kamenz, und ein "abschreckendes Mittel". Dennoch ist bei der Barnimer Kripo aus dem Vorjahr lediglich ein Fall bekannt, der mit Hilfe der Videoaufzeichnungen aufgeklärt werden konnte.

Das wirft die Frage auf: Reichen die Kameras? Oder braucht es mehr Sicherheit? An diesem Punkt ist die Stadt gefragt, und die hat das Thema bereits auf dem Radar. "Die Frage danach, ob die Videoüberwachung als Sicherheitsmaßnahme ausreicht, werden wir uns stellen und eine mögliche Erweiterung prüfen", sagt Sprecherin Nancy Kersten.

Und was kann jeder einzelne tun? Polizeimann Kamenz empfiehlt Fahrradbesitzern, ihre Bikes codieren zu lassen. Zudem sollte sich jeder seine Rahmennummer notieren und zum Anschließen des Fahrrads ein massives Bügelschloss nutzen. Und wichtig ist auch: Wem ein Rad im Bernauer Fahrradparkhaus abhanden kommt, der sollte nicht lange fackeln, sondern sich zeitnah bei der Polizei melden. Denn: Die Videoaufzeichnungen werden nur 72 Stunden lang gespeichert, dann wird das Band überschrieben.