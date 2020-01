Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Wer will fleißige Handwerk seh’n? Der muss ins Schwedter Sanitätshaus Fuchs gehen. An zwei Tagen lernten dort Kinder aus dem Kindergarten "Friedrich Fröbel" bei einigen Meistern ihres Fachs, wie Schuheinlagen hergestellt werden.

"Kleine Hände, große Zukunft" heißt das Projekt der Handwerkskammern, das Kindern hilft, mit dem Team um Chefin Kathrin Görz die Welt ein Stück besser zu begreifen. Die Aktion, die Jüngsten an Handwerksberufe heranzuführen, findet zurzeit bundesweit statt. Stefan Gajecki, Orthopädietechnik-Meister, lobt die Kinder für ihre Gipsfußabdrücke, die sie mit ein wenig meisterlicher Hilfe aber mit ihren eigenen Händen angefertigt haben.

Die Augen von Erzieherin Ludmilla Schuft leuchten am großen Tisch in der Werkstatt stolz. Sie glänzen genauso wie die von Enno, Jolin, Noah, Lia, Pia, Tristan und der anderen Kita-Freunde. Danach schneiden die kleinen Nachwuchs-Handwerker mit Anleitung von Orthopädiemechaniker-Meisterin Jana Bunzeck konzentriert buntes Polstermaterial für die Schuheinlagen zu.

Die Einlage wird erhitzt

Dann braucht es noch ein bisschen Verstärkungsmaterial. In einem sogenannten Tiefziehgerät werden Einzelteile der Einlage, die zuvor erhitzt wurden, zusammengefügt. Sie erhalten dort ihre stabile Form. Am Ende der Aktion darf jedes Kind seine selbst gefertigten Einlagen und ein Fuchsdiplom mit nach Hause nehmen. Erzieherin Ludmilla Schuft ist überzeugt: "Wer etwas mit seinen eigenen Händen schafft, der weiß es am Ende weitaus mehr zu schätzen. Und in diesem ganz konkreten Fall sollen die Kinder die Handwerksarbeit beim Selbermachen besser schätzen lernen. Denn selbst in der kleinsten Schuheinlage steckt genauso viel Handarbeit, wie ein großer Anteil an Mühe drin. Außerdem passt das Projekt gut zu unserer Kita. Wir beschäftigen uns viel mit Fußgesundheit."

Meisterin Jana Bunzeck vom Sanitätshaus Fuchs ist begeistert vom Projekt "Kleine Hände, große Zukunft": "Ich habe selbst Kinder in diesem Alter zu Hause. Mädchen und Jungen müssen lernen, dass die Dinge nicht im Supermarkt-Regal wachsen oder im Paket des Online-Händlers. Vieles muss – wie in unserer Werkstatt – von klugen Köpfen mit geschickten Händen hergestellt werden. Handwerk hilft Kindern, die Welt zu begreifen."