Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Trümmer und Putz rieseln zu Boden, als Arbeiter mit Presslufthämmern einen Erker im Innenhof abtragen. Es dröhnt und scheppert. Zugleich stapeln sich in den Fluren quadratmeterweise herausgerissene Fußböden, Hunderte demontierte Lampenkästen und Türen – das Rathaus ist zur Großbaustelle geworden.

Seit dem 6. Januar laufen die Abbrucharbeiten im Inneren des Baudenkmals auf Hochtouren. Ausgeführt werden sie von regionalen Unternehmen. Um den Abriss, die Beseitigung und Entsorgung von Schadstoffen wie Asbest kümmern sich Becker&Armbrust aus Frankfurt. Die TSU GmbH aus Müncheberg beseitigt Abfall und Wertstoffe. Und die Wandlitzer Firma B+P Gerüstbau richtet die Baustelle mit Arbeits- und Schutz-, Raum- sowie Treppengerüsten ein – 8000 Quadratmeter werden verbaut.

Im Oktober waren die letzten 72 Rathausmitarbeiter in den Oderturm umgezogen, kurz darauf begann die Vorbereitung für die Sanierung. Das Pflaster rund um das Gebäude wurde mit Schutzbelägen aus Asphalt – die auf einem Vlies liegen und sich später wieder leicht entfernen lassen – versehen. Restauratoren sicherten außerdem wertvolle Kunstwerke oder Baubestandteile.

Architekt Ralf Fleckenstein freut sich, dass die Pläne, mit denen er und seine Kollegen 2015 den Wettbewerb gewannen, nun bis 2023 umgesetzt werden. "Es war damals vollkommen richtig zu sagen, wir sanieren nicht bloß, sondern zeigen eine Perspektive für die nächsten 50 Jahre auf", sagt er – auch wenn anschließend fast vier Jahre ins Land zogen, ehe die Finanzierung des 27 Millionen Euro teuren Projektes stand.

Für die planerische Umsetzung haben sich drei Unternehmen zur Arge RFO zusammengetan. Die ffs-Architekten GbR Berlin von Ralf Fleckenstein verantworten den Hochbau, die 2B Planungsgesellschaft mbH die Tragwerksplanung und die HDH Berlin GmbH die technische Gebäudeausstattung. Hinzu kommen ein örtlicher Bauleiter des Büros Behrens&Heinlein aus Potsdam sowie Thomas Lieske vom Zentralen Immobilienmanagement (ZIM) der Stadt als Projektsteuerer. Begleitet und kontrolliert wird das Bauvorhaben von einer Baukommission, der mehrere Stadtverordnete angehören. Schritt für Schritt werden in den kommenden Monaten die einzelnen Teilgewerke vergeben und ausgeführt. "Wir versuchen, vor allem regionale Firmen einzubinden", erklärt Fleckenstein.

Ein erster wichtiger Meilenstein ist das Dach. "Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Firstlinie deutlich heruntergesetzt. Wir wollen sie wieder auf die historische Höhe bringen und stellen das alte Satteldach wieder her. Im Dach stecken außerdem viele Schadstoffe, die holen wir raus. Und bauen auch die Dacheinbauten für Büroflächen aus den 70er-Jahren zurück", so der Architekt. Der Rückbau des Bestandsziegeldaches soll noch im ersten Quartal beginnen.

Anschließend werden vor allem Beratungsräume und Büros energetisch saniert, modernisiert und teilweise auch zu größeren Einheiten zusammengelegt. Der größte architektonische Eingriff ist im Innenhof vorgesehen. Er entstand 1913 mit der Erweiterung des mittelalterlichen Gebäudeteils und erhielt in den 70er-Jahren eine Überdachung. Die Zwischendecke soll nun genauso abgerissen werden wie die Treppe und der Fahrstuhl im Eingangsbereich. Damit entsteht ein großzügiges, offenes und helles Foyer. "Das Atrium wird zum zentralen Ort des Rathauses, das ist die Kernidee", erklärt Fleckenstein.

Von der Halle aus lässt sich das Gebäude über Treppen und Lift erschließen, gelangen Besucher in das Bürgerbüro und auch das gegenüberliegende Kunstmuseum. Zugleich können am Atrium auch Veranstaltungen stattfinden, wie Lesungen, Podiumsdiskussionen, Aufführungen. Ralf Fleckenstein findet: "Ein Rathaus ist nicht nur eine Behörde, sondern auch ein Ort, in dem politische Kultur gepflegt werden sollte."