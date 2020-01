Hrvoje Miloslavic

Fürstenwalde Mitarbeiter des Ordnungsamtes und vom Kommunalservice haben am Dienstag den Bahnhofsvorplatz geräumt. Entfernt wurden dabei die Ständer samt der dort noch befindlichen Zweiräder. Zu Beginn der vergangenen Woche waren die Eigentümer der Fahrräder mit Schildern auf die bevorstehende Räumungsaktion hingewiesen worden. Hintergrund der Aktion ist das Vorhaben der Stadtverwaltung, Fahrrad-Mietboxen für Pendler aufzustellen. Wie die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage mitteilt, sind fünf Fahrräder, die ihrem Erscheinungsbild nach noch in regelmäßiger Benutzung zu sein scheinen, sichtbar in der überdachten Fahrradabstellanlage hinter den Bussteigen abgestellt worden. Weitere neun Fahrräder, die offensichtlich seit längerer Zeit nicht mehr in Gebrauch sind, wurden in Verwahrung genommen. Bis zum 25. Februar können die Eigentümer unter der Telefonnummer 03361 667523 die Abholung anmelden.