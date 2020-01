Marco Winkler

Oberkrämer/Velten (MOZ) "Weil es verdammt wichtig ist, dass in der Gesellschaft etwas für sterbende Menschen getan wird." Mit diesem Satz bringt der Veltener Romano Bergling sein Engagement für das Hospiz Lebensklänge in Oranienburg auf den Punkt. Seit 2015 sammelt er mit der von ihm gegründeten Initiative "Wir für euch – Alle für das Hospiz Oberhavel" Spendengelder. Am 2. Februar geht seine nächste Aktion an den Start: ein Hallenfußballturnier in der Oberkrämerhalle in Eichstädt. Die Vorbereitungen für den ersten Hospiz Cup sind so gut wie abgeschlossen.

"Die Idee dafür lag als Fußballer natürlich nah", sagt der 32-jährige Familienvater und ehemalige Kicker vom FC Kremmen. Zusammen mit Veltens Gastronom Denny Pude und Knut Hagedorn als langjährigen Fußballtrainer von Grün-Weiß Bergfelde hält er die Organisationsfäden zusammen. "Mit den beiden habe ich zwei Protagonisten an meiner Seite, die ebenso viel Gas geben wie ich", freut sich Bergling. "Es lief wie immer bei uns, wenn wir eine komische Idee haben: Dann versuchen wir, sie so gut wie möglich durchzuziehen."

Romano Bergling, Typus: Macher, hofft, dass sich der Cup etabliert und zu einer festen Größe wird. Acht Mannschaften (siehe Info-Kasten) treten am 2. Februar gegeneinander an. Im Vordergrund steht aber nicht der Wettstreit, sondern die gute Sache. Um 9.15 Uhr wird die Halle geöffnet. Angesetzt ist der Cup von 10 bis 16 Uhr.

"Der Carneval Club Leegebruch und Ballkünstler Kevin Buchert treten auf", gibt Bergling Einblick ins Familienprogramm. In einer Kinder-Ecke können sich die jungen Besucher austoben. Der Eintritt ist frei, jeder kann vorbeischauen. In der Tombola verstecken sich zahlreiche Preise, unter anderem VIP-Karten für das Spiel Union Berlin gegen Leverkusen. Vereine wollen Spendenchecks überreichen. "Wir hoffen, dass so viele Spenden wie möglich zusammen kommen" sagt Krankenpfleger Bergling, der für seine Initiative mittlerweile rund 80 Sponsoren pro Jahr gewinnen kann.

Wie erfolgreich "Wir für euch" ist, zeigt ein Blick in die Zahlen. Im vorigen Jahr konnte die Initiative 15 000 Euro für das Hospiz generieren. Das größte Event war wohl der Benefizlauf, der über 77 Kilometer von Fürstenberg nach Bötzow führte. "In den vergangenen fünf Jahren haben wir fast 45 000 Euro für das Hospiz gesammelt", fast Bergling zusammen. "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird." Er habe das Gefühl, sein Vorhaben, die Hospiz-Arbeit zu würdigen und zu unterstützen, komme in der Gesellschaft an. "Die Leute verstehen den Sinn dahinter."

Er selbst ist nicht nur durch berufliche Erfahrungen auf die Notwendigkeit der Hilfe aufmerksam geworden. Auch persönliche Erlebnisse spielen eine Rolle. Im Dezember 2014 starb seine Mutter. Da merkte er: Über das Hospiz, über die Betreuung von Todkranken, wird zu wenig gesprochen. Seitdem macht er diese wichtige Arbeit sichtbar.