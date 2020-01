Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Warum lässt die Stadt Parkscheinautomaten nicht leeren, sobald sie voll sind? Uwe Henning von der Frankfurter-Bürger-Initiative (FBI) stellte dazu am Montag im Hauptausschuss eine Anfrage. Denn: In den Tagen vor Weihnachten hatte er sich darüber geärgert, dass mehrere Automaten in der Innenstadt nicht funktionierten, darunter vor der Hauptpost nahe dem Zehmeplatz, am Europaplatz an der Viadrina und in der Magistrale.

Das dafür zuständige Amt habe sich nichts vorzuwerfen, erklärte Oberbürgermeister René Wilke. 32 der 36 Parkscheinautomaten werden alle vier Wochen geleert, drei weitere alle 14 Tage, ein hoch frequentierter wöchentlich (an der Bibliothek). Damit beauftragt sei der Sicherheitsdienstleister Prosegur aus Potsdam. Die Automaten seien so programmiert, dass sie bei einem Füllstand von 1600 Münzen anzeigen, den Maximalfüllstand von 2100 Münzen bald zu erreichen.

Eine solche Anzeige habe der Mitarbeiter des Bauhofes, der die Automaten einmal wöchentlich kontrolliert, am 16. Dezember nicht festgestellt. "Anschließend wollten offenbar sehr viele Menschen ihr Kleingeld loswerden. Das ist nicht planbar", so René Wilke. Die nächste Leerung fand dann am 23. Dezember statt. Einen Einnahmeverlust habe es trotzdem nicht gegeben. Denn bei einer zusätzliche Leerung wären Kosten von 399,84 Euro zuzüglich der Anfahrt aus Potsdam entstanden. Die Mindereinnahmen lagen demnach darunter.