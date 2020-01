Martin Risken

Zehdenick (MOZ) "Wenn ich eine schöne Geschichte erzähle, dann könnte ich den Liter Milch auch für drei Euro verkaufen", ist der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Oberhavel, Andreas­ Paries­, überzeugt, dass sich mit dem richtigen Marketing deutlich höhere Preise erzielen ließen. Doch weil der Direktverkauf ab Hof nicht sein Ding sei, muss sich Paries mit gerade einmal 31 Cent pro Liter begnügen, die ihm die Granseer Molkerei Fude + Serrahn. für die Milchlieferung im Dezember Mitte Januar überwiesen habe. Auskömmlich sei ein Milchpreis ab 35 Cent. Vor welchen Herausforderungen die Landwirtschaft in der Region steht, das wollten die Mitglieder des SPD-Ortsvereines am Montagabend aus erster Hand erfahren. Der niedrige Milchpreis hat den Grüpa-Hof in Klein-Mutz, den Paries zusammen mit seinem Bruder und seiner Mutter führt, schon umdenken lassen. Statt konventionell Milch herzustellen, stellt der Betrieb gegenwärtig auf Biomilch um. Ab Februar 2021 soll diese nach einer fast zweijährigen Umstellungsphase zur Verfügung stehen und deutlich mehr Geld in die Kasse des Betriebes spülen. Statt 350 werden dann 700 Kühe auf dem Hof gemolken. Dass bedeutet nicht nur viel mehr Arbeit für den landwirtschaftlichen Betrieb mit seinen 18 Mitarbeitern, sondern auch noch viel mehr Kontrollen als bisher schon. Mindestens einmal im Monat kommen Kontrolleure verschiedenster Institutionen und Verbände vorbei, um vor allem die Einhaltung verschiedenster Vorschriften zu überprüfen. Solche Kontrollen dürfte es künftig noch deutlich mehr geben, ist Paries überzeugt. Schließlich ist die Biomilch-Produktion mit höheren Auflagen verbunden. Trotzdem stelle man sich der Herausforderung.