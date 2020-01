Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Auf Antrag der Fraktion Zusammen für Strausberg soll die Stadt die Anzahl der Fahrradstellplätze an den S-Bahnhöfen Strausberg und Strausberg-Nord deutlich erhöhen. Vorgeschlagen wird dafür die Nutzung des Programms der DB Station & Service AG und des Bundesumweltministeriums im Rahmen der Nationalen Klimaschutz­initiative, mit dem 100 000 Fahrradstellplätze bis 2022 entstehen sollen. Der Antrag wurde am Montag im Hauptausschuss einstimmig befürwortet, im Februar entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. Die für einen besseren Klimaschutz benötigte Verkehrswende könne nur über eine stärkere Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel wie Fahrrad gelingen, begründete die Fraktion ihr Ansinnen. Die Abstellplätze an beiden S-Bahnhöfen deckten nicht den Bedarf. So gebe es in Nord nur 20 Bügel zum Anschließen der Räder. Durch die Förderung ließe sich der Eigenanteil für den Stellplatz-Bau auf 60 Prozent reduzieren. Bürgermeisterin Elke Stadeler sagte, der Antrag sei ein Prüfauftrag, zu schauen, wo noch Raum für Stellplätze ist und wo Fördermittel zu holen seien.