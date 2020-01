Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Viele schöne Spielzüge, Spannung bis zum Schluss und ein neuer Sieger des Wanderpokals kennzeichneten das Fußball-Hallenturnier um den 6. VPV-Cup der BSG Pneumant Fürstenwalde. Und der Budenzauber war erst weit nach 1 Uhr am Sonntagmorgen in der Pneumant-Sporthalle zu Ende gegangen.

Dabei gab es auch eine geglückte Premiere. Erstmals spielten zehn Männer-Mannschaften in der Vorrunde um den Einzug ins Viertel- und Halbfinale sowie Endspiel – jeweils mit einer Spieldauer von zehn Minuten. Im Finale gewann die SG Wiesenau, Zweiter in der Ostbrandenburgliga, mit 3:1 gegen das Sponsoren-Team von VPV & Friends. Letztere waren früh in Führung gegangen, doch Martin Greiner glich nach fünf Minuten aus, schoss mit zwei weiteren Toren (8., 10.) die Wiesenauer zum Sieg und wurde als bester Schütze (9 Treffer) geehrt. Für das Siegerteam gab es neben dem Wanderpokal auch 200 Euro Preisgeld. Im Spiel um Platz 3 unterlag Gastgeber und Vorjahressieger Pneumant aus der Ostbrandenburgliga dem Landesklasse-Vertreter Preußen Bad Saarow erst mit 4:5 nach Neunmeterschießen.

Erstmalig nahmen beim VPV-Cup mit der SG Borussia, dem SSV, dem FV Kickers Trebus und der BSG Pneumant gleich vier Fürstenwalder Teams teil. "Dem Publikum wurde ein buntes Teilnehmerfeld geboten. Uns freut es, dass wir Mannschaften aus unserer Region sowie aus dem Umland zur Teilnahme motivieren konnten", erklärt Turnier-Organisator Sebastian Probst, der auch Abteilungsleiter bei der BSG Pneumant ist und in der Halle selbst aktiv mitspielte. "Es war ein spannendes und vor allem faires Turnier mit vielen schönen Toren. Den zahlreichen Zuschauern wurde viel geboten", schwärmt er. "Wir möchten uns neben den Mannschaften auch bei den Schiedsrichtern, die das Turnier sehr gut leiteten, sowie bei unserem Hauptsponsor Sascha Georgi für die Unterstützung bedanken."