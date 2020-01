Hagen Pohle

Berlin Ein Prüfstein stand gleich zum Auftakt des neuen Jahres für die Geherinnen und Geher des Vereins Leichtathletik in Beeskow auf dem Programm. Die Kreisstädter waren bei den offenen Berlin-Brandenburger Meisterschaften im Hallen-Gehen in Berlin gefragt.

Gut besetzte Titelkämpfe

Die Titelkämpfe waren gut besetzt. 53 Geher und Geherinnen kamen in die Rudolf-Harbig-Halle, in der die Kurve der 200 Meter langen Rundbahn extra für die Athleten abgesenkt wurde. Im Wettbewerb der Senioren über 3000 Meter waren Heike Maras, Annika Jänicke und Hagen Bernard vom Beeskower Verein am Start. Heike Maras überquerte nach 19:20,02 Minuten die Ziellinie und wurde mit dieser Leistung Vizemeisterin der W40. Außerdem blieb sie damit unter der Norm für die Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften. Den Landes-Titel sicherte sich Annika Jänicke in der W35 in 20:20,20 Minuten. Der Eisenhüttenstädter Hagen Bernard will sich dem sportlichen Gehen intensiver widmen und wohnte dem Training der Beeskower einige Male bei, fiel in Berlin allerdings den strengen Augen der Gehrichter zum Opfer und musste das Rennen vorzeitig beenden.

Der Abschluss galt den Jüngsten. Moritz Müller setzte sich gleich nach dem Startschuss an die Spitze des Feldes. Durch Verwarnung der Gehrichter etwas ausgebremst, erreichte er trotzdem als Erster das Ziel über 1000 Meter nach 5:41,42 Minuten. Lara Jänicke wurde in der W12 Zweite (5:55,62). In der Altersklasse der Elfjährigen konnten Jasmin Lehmann (6:47,40) und Hannes Jänicke (6:22,38) jeweils die besten Zeiten erreichen.

Nun geht es wieder ins Training. Für die U 12 und U 14 stehen im Februar die Landeshallenmeisterschaften im Mehrkampf und Anfang März in den Einzeldisziplinen an. Dort gehen einige Beeskower aussichtsreich in die Wettbewerbe.