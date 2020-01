Holger Franke

Berlin Bei den an einem Wochenende ausgetragenen Hallen-Landesmeisterschaften der U 16 und den offenen Berlin-Brandenburgischen Winterwurfmeisterschaften haben drei Sportlerinnen der BSG Stahl Eisenhüttenstadt teilgenommen. Sie gingen in sechs Einzeldisziplinen an den Start und kehrten mit dreimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze heim. So standen die Eisenhüttenstädterinnen nach jedem Wettkampf auf dem Siegerpodest.

Den Anfang machte am Sonnabend Lara Maria Sdorra in der W 14 über 60 Meter. Schon im Vorlauf lief sie mit 9,23 Sekunden eine persönliche Bestzeit und ging damit als Vorlaufschnellste ins Finale. Das Finale fand gleichzeitig mit dem Weitsprungwettbewerb statt. Dort verletzte sie sich beim Einspringen leicht an der Leiste und war dadurch etwas verunsichert für das Sprintfinale. Sie zeigte ihre Abgeklärtheit, die sie sich mittlerweile zugelegt hat. Mit 8,19 s lief sie souverän zur Goldmedaille vor Malisa Lehmann (MSV Zossen) mit 8,34 s und Jessica Bading (Kyritzer LV) mit 8,36 s. Durch die Verletzung im Weitsprung gehandicapt, reichte es dann dort mit 4,89 m zum 3. Platz.

Jule Sandke holt Bronze

Für die zweite Bronzemedaille am 1. Wettkampftag sorgte Jule Sandke (W 15) im Kugelstoßen. Mit 9,48 m war der Abstand zur Siegerin Hannah Petschick (SC Potsdam/12,14 m) und Marie Volz (SC Potsdam/11,28 m) deutlich.

Am 2. Wettkampftag wurde in der Rudolf-Harbig-Halle gelaufen und im Sportforum Berlin geworfen. Den Anfang machte Jule Sandke im Diskuswurf. Mit 27,85 m wurde sie deutlich Landesmeisterin vor Maxi Höhne vom LC Cottbus mit 26,27 m. Zeitgleich fanden in der Harbig-Halle die 60-Meter-Hürdenläufe statt. Lara Maria Sdorra ging dort als eine der Favoritinnen ins Rennen. Mit der schnellsten Vorlaufzeit zog sie dann ins Finale ein. Trotz persönlichen Bestzeit von 9,56 s musste sie Emily Sophie Rößler vom Mahlower SV mit 9,48 s den Vortritt lassen und gewann Silber.

Für den dritten Titel sorgte Tabea Ziems im Sportforum Berlin. Beim Speerwurf der W 15 setzte sie sich mit 37,79 Metern vor Annalena Trapp (LG Uckermark-Barnim) mit 35,17 Metern und Kim Schechner (Kyritzer LV) mit 31,88 Meter durch.