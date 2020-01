Christopher Kranich

Frankfurt Die Handballerinnen des HSC 2000 Frankfurt haben den nächsten Auswärtssieg eingefahren. Beim SV 63 Brandenburg-West setzten sich die Schützlinge von Michael Schuster knapp mit 25:24 (11:8) durch und festigten damit den 6. Platz in der Brandenburgliga.

Mit gerade einmal acht Spielerinnen mussten die HSC-Frauen zum schweren Auswärtsspiel nach Brandenburg reisen und hatten neben den sowieso schon vier Langzeitverletzten noch weitere vier Ausfälle zu beklagen. So lag das Hauptaugenmerk zunächst auf einer stabilen Abwehrformation, was auch zu Beginn mit Bravour glückte. Die Havelstädterinnen erzielten erst nach gut sieben Minuten das erste Tor von der Siebenmeterlinie.

Die Frankfurterinnen fanden bis zu diesem Zeitpunkt die Lücken im gegnerischen Abwehrverbund hingegen gut und tankten sich immer wieder durch. Nach knapp 17 Minuten führten die Gäste mit 7:3. Diese Führung hätte aus Sicht des HSC durchaus noch höher ausfallen können, vielleicht sogar müssen, jedoch leistete man sich allein im ersten Spielabschnitt 15 Fehlwürfe und etliche leichte Abspiel- und Fangfehler. So ging es mit einer "nur" Drei-Tore-Führung beim Stand von 11:8 in die Kabinen.

Der zweite Durchgang war dann nichts für schwache Gemüter und sollte sich hochspannend entwickeln. Bis zur 40. Minute blieb es bei dem Drei-Tore-Vorsprung (17:14) für die Oderstädterinnen, ehe die noch sieglosen Gastgeberinnen mit einem 4:0-Lauf die Partie auf 17:18 aus HSC-Sicht drehten.

Diese Führung verteidigten die Brandenburgerinnen auch bis drei Minuten vor dem Ende beim Stand von 23:21 leidenschaftlich und schnupperten bereits am ersten Saisonsieg. Als sie zudem einen von insgesamt 13 Siebenmeter zugesprochen bekamen, sahen die jungen Frauen von Brandenburg-Trainer Florian Franz schon wie der sichere Sieger aus. Anita Tumaszyk im HSC-Gehäuse reagierte in dieser Situation jedoch geistesgegenwärtig und gab der Schützin den Ball ganz schnell in die Hand. Diese war offensichtlich so irritiert, dass sie den Strafwurf nur an den Pfosten setzte. Im direkten Gegenzug erzielten dann Lisa Berger und Annekathrin Lodtka den Ausgleich zum 23:23.

30 Sekunden vor dem Ende kam es dann zum Showdown. Nicol Leuschner, die das dezimierte Team mit ihren Toren von der Siebenmeterlinie im zweiten Durchgang im Spiel gehalten hatte, musste zum siebten Mal an die Linie. Nervenstark behielt sie auch im letzten Eins-gegen-Eins-Duell gegen die Torhüterin die Oberhand und warf den 25:24-Siegtreffer für ihre Farben.

Gäste-Trainer ist stolz

Michael Schuster war nach dem Spiel in erster Linie stolz auf sein Team: "Erst einmal ein ganz großes Kompliment an meine Mädels, wie sie hier gekämpft haben und sich drei Minuten vor dem Ende aus einer schwierigen Situation befreit haben. Da haben sie dem Druck sehr gut standgehalten. Wir wollten trotz der dünnen Personaldecke die schnelle Mitte und erste und zweite Angriffswelle versuchen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Leider haben wir heute nach 40 Minuten völlig die Tiefe im Spiel verloren und uns zu wenig bewegt. Trotzdem bin ich auf alle sehr stolz und wie sie gemeinsam für diese zwei wichtigen Punkte gekämpft haben."

Am Sonnabend sind die Frauen des HSC zu Hause gefordert. Im ersten Heimspiel des Jahres in der Sporthalle an der Sabinusstraße erwarten sie um 18 Uhr den Aufsteiger und unteren Tabellennachbarn vom Märkischen BSV Belzig und haben die Chance, erstmals seit dem Hinspiel (25:25) auf ein positives Punktekonto.

HSC 2000: Anita Tumaszyk (im Tor), Nicol Leuschner 8 (7/7), Julia Kupper (5), Annekathrin Lodtka (5), Elisa Winkowski (4), Lisa Berger (2), Nadine Wegener (1), Nora Tübbicke, Trainer: Michael Schuster, Co-Trainer: Christopher Kranich

Siebenmeter: HSC 2000 7/7, Brandenburg 13/10 – Zweiminuten Zeitstrafen: HSC 2, Brandenburg 2 – Zuschauer: 50