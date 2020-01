Roland Hanke

Tauche/Beeskow (MOZ) Für doppelten Budenzauber sorgt der SV Tauche in der Halle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrums. In Spielgemeinschaft mit Borussia Fürstenwalde sind die Frauen ab 10 Uhr Gastgeber. Die SVT-Männer in Spielgemeinschaft mit Eintracht Ahrensdorf starten um 16 Uhr.

Bei den Frauen, bei denen es um den LTZ-Pokal geht, wird zunächst in zwei Gruppen gespielt. Mit von der Partie sind der 1. FC Union Berlin II (1./2. Berlin-Liga), Rot-Weiß Hellersdorf (7./ Verbandsliga Berlin), DjK FFC Britz (11./ Verbandsliga Berlin), SpG Ladeburg/Eberswalder SC (Kreisliga Oberhavel/Barnim), TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf (Kreisliga Nord), Blau-Weiss Markendorf, FSV Union Fürstenwalde und Gastgeber SG Tauche/Borussia (alle Kreisliga Süd). "Es werden alle Plätze ausgespielt sowie die beste Torfrau und Spielerin ausgezeichnet. Für die Teams auf den Plätzen 1 bis 3 gibt es Pokale vom Landtechnischen Zentrum Görzig", erklärt Dietmar Scobel vom Vorstand des SV Tauche und Trainer der Frauen.

Sieben Teams bei den Männern

Am Turnier der Männer nehmen sieben Mannschaften teil, so dass im Modus jeder gegen jeden gespielt wird. Die Teilnehmer sind: Grün-Weiß Beeskow (Freizeitteam), Borussia Fürstenwalde (Kreisliga Mitte), USC Viadrina Frankfurt (Kreisliga Süd), Preußen Bad Saarow (Landesklasse Ost), Grün-Weiß Lindenberg (Kreisklasse Mitte) und der Gastgeber SpG Tauche/Ahrensdorf I (Kreisliga Mitte) und II (Kreisklasse Mitte).

"Der Vorstand des SV Tauche hofft auf zwei schöne Turniere, in denen der Spaß am Fußball an erster Stelle stehen soll. Und wir hoffen natürlich auf viele Zuschauer", sagt Scobel.