Melbourne (dpa) Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat vor seinem Zweitrundenspiel bei den Australian Open zurückgezogen. Der Augsburger könne wegen einer Muskelverletzung nicht zu seinem Match gegen den griechischen Vorjahres-Halbfinalisten Stefanos Tsitsipas antreten, teilten die Veranstalter mit.

In der ersten Runde am Montag hatte sich der 36-jährige Kohlschreiber in seinem Auftaktmatch beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison gegen den US-Amerikaner Marcos Giron in drei Sätzen durchgesetzt.

Julia Görges ist dagegen als erste deutsche Tennisspielerin in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Die 31-Jährige aus Bad Oldesloe kämpfte sich in ihrem Zweitrundenspiel gegen die Kroatin Petra Martic zu einem 4:6, 6:3, 7:5-Erfolg. Martic ist in der Weltrangliste derzeit höher eingestuft und beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position 13 gesetzt. Doch Görges entschied nach 2:06 Stunden auch den dritten Vergleich für sich.