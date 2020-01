Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Kontrolleure gehören zu den Berufsgruppen, die in der Beliebtheitsskala nicht gerade oben stehen dürften. Wer von Berlin raus ins Brandenburgische fährt, erlebt es immer wieder: Die Kontrollettis steigen gern kurz vor der Landesgrenze ein und schnappen sich die, die ahnungslos ein AB-Ticket gekauft haben. Für die letzten (Kilo-)Meter ins Brandenburgische benötigen sie aber den ABC-Fahrschein. Zack, sind 60 Euro weg. Ahnungslose Touristen ist damit der Urlaubstag vergällt.

Es geht auch anders. Zum Beispiel am Dienstag im Regionalexpress nach Oranienburg. Kaum hatte der Zug Gesundbrunnen verlassen, kam der Kontrolleur. Eigentlich hätte der ganz schnell ein Opfer gefunden. Ein junger, bahnunkundiger Fahrgast konnte nur ein AB-Ticket vorweisen. Erschrocken schaute er den Kontrolleur an, als dieser ihn auf das fehlende C auf dem Ticket hinwies. "Ich fahre sonst immer im Auto eines Kollegen mit" und "Mein Chef hat gesagt, AB reicht", erklärte er dem Herrn in Uniform. Er habe auch gar kein Geld bei sich. Dann aber kam ihm die zündende Idee: "Wie lange hält der Zug in Oranienburg?" Er könne sein Portemonnaie als Pfand dalassen und schnell zu seiner Baustelle laufen, um Geld zu holen. Der Schaffner schmunzelte. Ehe der junge Mann damit zurück wäre, hätte der Zug wohl schon in Gransee sein müssen. Mittlerweile war eine zweite Schaffnerin hinzugestoßen. Beide berieten sich und verkündeten dem Mann, dass sie ein Auge zudrücken. Der war erleichtert. Und ich freute mich über so viel Verständnis seitens der Kontrolleure.